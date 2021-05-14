Содержание

Как доказать авторское право: способы подтверждения до обнародования

Как доказать авторство текста: экспертиза авторских прав

Досудебное урегулирование спора об авторстве

Доказывание авторства в интернете

Доказывание авторского права через суд





Один из самых частых вопросов, с которым сталкивается практически каждый представитель творческих профессий, это доказательство принадлежности ему того или иного произведения. К сожалению, пиратство и воровство распространены, как никогда: в эру цифровых технологий довольно часто можно увидеть свое собственное творение, подписанное совершенно незнакомым (или, что еще хуже - знакомым) именем.

Эксперты n’RIS рассказывают, как доказать свое авторство. В статье, помимо депонирования, рассмотрены разные способы подтверждения авторских прав, их плюсы и минусы, даны рекомендации, как урегулировать нарушение авторских прав в досудебном порядке и когда идти в суд.

Как подтвердить авторские права, если вы только стали автором произведения, то есть трансформировали свою идею в объект авторского права – создали рисунок, написали текст, сняли видео, сделали презентацию курса и т.д.? Новость первая, хорошая. В пункте 4 статьи 1259 Гражданского Кодекса РФ четко указано, что авторские права на созданное произведение возникают автоматически, никакая их регистрация не требуется.

Новость вторая, похуже: иногда возникают ситуации, когда свое право автора нужно доказывать. К примеру, официальное оформление авторских прав поможет вам в решении споров в суде, если кто-то вдруг решится опубликовать ваш труд под собственным именем. К счастью, в большинстве случаев подобные ситуации решаются в досудебном порядке, если у вас достаточно оснований заявить о своих правах на произведение. Например, можно отправить письмо владельцу домена, на котором размещена ваша картинка или текст.

Иными словами, автору, защищенному ГК РФ, все равно необходимо подготовить доказательство прав на свое произведение, согласно закону, это – его зона ответственности. Словесных доводов при серьезных разбирательствах, например, в суде, может быть недостаточно. Так какие же автор может предпринять действия, чтобы защитить свое произведение?

Как доказать авторское право: способы подтверждения до обнародования

Первый и самый простой способ – это указать своё авторство, ставя под опубликованной работой подпись и дату создания. Именно это помогло блогеру Илье Варламову доказать свое авторство при споре с “Уралинформбюро”, опубликовавшими его фото. В агентстве на фото имя автора обрезали, но в суде Илья сумел предъявить оригиналы этих фотографий с отмеченным именем автора. Современные профессиональные фотоаппараты позволяют снимать фото в формате RAW, поддерживающих размещение метаданных: где была сделана фотография, какой камерой она была сделана и кому принадлежит фотоаппарат. Таким образом по исходному файлу, содержащему информацию, можно восстановить авторство. Кроме того, многие авторы снимают серии фотографий. Предоставление серии подобных фотографий также может служить доказательством авторства.

Подтвердить авторство можно, отправив самому себе заказное письмо. К сожалению, по закону вы не сможете обзавестись документом, подтверждающим авторское право на произведение, поскольку такого документа не существует. Однако заказное письмо с почтовым штемпелем и трек-номером, позволяющим отследить факт отправления, послужит одним из доказательств вашего авторства. Конверт с оригиналом произведения должен быть вскрыт только в суде, в противном случае он не будет являться доказательством. Способ, прямо скажем, так себе: конверт может расклеиться, и тогда суд его не признает, носитель внутри конверта может испортиться со временем, иными словами, – это довольно устаревший способ подтверждения авторства, и пользуются им сейчас единицы.

В случае с цифровыми фотографиями надежной защитой может служить вотермарка, полупрозрачный знак, отмечающий авторство на фото. Многие фотографы пользуются услугами фотобанков – при загрузке картинки в фотобанк сайт автоматически проставляет дату ее публикации и имя автора.

Еще один способ, как доказать свое авторство, – отправиться к нотариусу. Любую статью или рукопись можно запечатать в конверт и заверить нотариально. Нотариус проставит визу и дату создания пакета. В дальнейшем этот документ может быть полезен в суде.

В данном случае стоит также учитывать стоимость данной процедуры: услуги нотариуса могут обойтись довольно дорого. Кроме того, здесь также имеются риски повреждения пакета, связанные с условиями его хранения и вскрытием.

Но, конечно, самым современным и технологичным способом зафиксировать авторство является депонирование результатов вашего творчества. Это просто, быстро и недорого. На сегодняшний день многие издательства даже не станут заключать с вами договор, если ваша рукопись незадепонирована. Депонирование бывает цифровое (онлайн) и нецифровое (оффлайн). На сайте n’RIS процедура цифрового депонирования выполняется в несколько кликов.

При любом виде депонирования результатов творчества (или если говорить в юридических терминах, - объекта интеллектуальной собственности) один экземпляр работы принимается на хранение, а автору выдается свидетельство с электронной подписью и зафиксированными датой и временем депонирования.





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Цифровое депонирование удобно тем, что его можно проводить онлайн, не выходя из дома. Из документов физическому лицу нужен лишь паспорт, копия которого загружается в личном кабинете. Важным аспектом является то, что необходимо крайне подробно и четко описать депонируемое произведение. Такое описание поможет точно идентифицировать объект депонирования. Для установления факта авторства нет необходимости каждый раз вскрывать цифровую ячейку. В большинстве случаев достаточно описания объекта, хранящегося в ней. Наименование объекта и имя автора заносятся в свидетельство о депонировании. При депонировании в n’RIS информация о транзакциях попадает в сеть РЦИС.РФ (блокчейн-инфраструктуру управления интеллектуальными правами). Факт депонирования фиксируется штампом даты и времени (для Российской Федерации - штамп официального удостоверяющего центра, для Европы и США - OriginStamp). Иногда не нужно вскрывать ячейку, а о содержании можно узнать только из названия. Стоит отметить, что лучше депонировать произведения, которые еще не были обнародованы: только так вы действительно защитите свои права. Период между моментом обнародования и моментом депонирования рискованный для автора - именно в этот момент произведение может быть заимствовано или задепонировано недобросовестным пользователем. И тогда проблема будет уже серьезней. В этом случае доказательство авторства усложняется, так как у вашего оппонента также будет доказательство в виде свидетельства о депонировании, подтверждающего наличие у него на руках экземпляра произведения на определенную дату и время с указанием авторства. В спорной ситуации доказанным фактом будет более раннее депонирование.

Как доказать авторство текста: экспертиза авторских прав

Иногда для подтверждения авторского права требуется доказать авторство текста. Установлением авторства занимаются специальные эксперты - автороведы или искусствоведы. Процесс установления авторства называется “атрибуция”. Он недешев, ввиду отсутствия нужного количества экспертов, и может занимать довольно много времени.

Каждый автор имеет свой стиль написания, который специалисты определяют методом лингвистического и стилистического анализа. Но сегодня на их вооружении также компьютерные методы анализа текста и даже искусственный интеллект.

Досудебное урегулирование спора об авторстве

У нас в стране предусмотрено обязательное досудебное урегулирование споров с нарушителями авторских прав, или по крайней мере его попытка. В любом случае необходимо обратиться с претензией к лицу, нарушившему ваши права. Без этой попытки суд не будет рассматривать дело о нарушении авторских прав.

В досудебном порядке можно созвониться с лицом, опубликовавшим вашу работу под своей подписью или без указания имени автора, попытаться договориться о компенсации, предъявив соответствующие доказательства своего авторства. При отсутствии контакта можно направить письмо до востребования с уже официальной претензией. Факт исполнения досудебной процедуры следует зафиксировать документально.

Как доказать нарушение авторских прав в сети? Об этом тоже расскажем.

Доказывание авторства в интернете

Как доказать нарушение авторских прав в интернете, если все ваши доказательства - это скриншот страницы в сети, где ваша работа опубликована под чужим именем или без указания авторства. Во-первых, действует презумпция авторства, то есть автором признается тот, чье имя указано на работе. Однако в случае плагиата свое авторство придется доказывать, возможно, через суд.

Но прежде, чем обращаться в суд, не забудьте попытаться урегулировать конфликт в досудебном порядке. Свяжитесь с авторами сайта и заявите о своем авторстве на опубликованную у них работу, напишите предварительную претензию по электронной почте, а если не поможет - заказным письмом.

Как правило, владельцы домена не соглашаются на выплату компенсаций в досудебном порядке, но проставляют ваше имя, указывая авторство. Если же вы будете настаивать на удовлетворении материальных требований, то, скорее всего, без суда дело не обойдется.

Доказывание авторского права через суд

Судебная практика по авторскому праву сложилась достаточно большая. Не стоит бояться обращаться в суд, конечно, заручившись всеми подтверждающими ваше право документами и поддержкой профессиональных адвокатов.

Илья Варламов судился с ООО “Уралинформбюро” в 2013 году. Тогда его доказательствами были оригиналы семи фотографий, опубликованных агентством, и нотариально заверенный факт публикации (скриншот). Сумма исковых требований составила 210 000 рублей. Суд полностью удовлетворил требования автора и назначил ответчику не только возместить компенсацию, но и оплатить все судебные расходы.

Отметим, что суд принимает не только такие доказательства. Доказательством вашего авторства могут стать черновики, чертежи, переписка с заказчиками и иные свидетельства. Российский суд также принимает к делу показания свидетелей, так что заручитесь их поддержкой, если таковые имеются.

В последние годы в России крайне серьезно стали относиться к защите интеллектуальных прав. С 2001 года даже стал функционировать специальный суд по интеллектуальным правам, рассматривающий дела и споры, связанные с защитой авторских прав. Отметим, что суд по интеллектуальных правам, как правило, не является судом первой инстанции по спорам о нарушении интеллектуальных прав, то есть вы не можете обратиться туда напрямую с иском. Для начала придется обратиться в арбитражный суд, если нарушение интеллектуальных прав допущено при осуществлении предпринимательской деятельности, или в соответствующий суд общей юрисдикции.





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